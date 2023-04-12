"أنا والقناع".. روجينا: إقامة مشروع خاص تسبب فى خسارة كبيرة لي

حلت الفنانة روجينا، ضيفاً علي برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، لتكشف عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

وكشفت الفنانة روجينا، تفاصيل إقدامها على شراء مطعم قائلة: "فكرت لماذا لا أقيم مشروع فقد أنجح فيه لأنه عندما تضع طاقتها فى شيء واحد تعذب، وأنا وضعت طاقتى كلها فى التمثيل".

وأضافت: "طاقتى وهوايتى وشغلى التمثيل، وهذا يوترنى فقد لا يأت لى عمل خلال فترة طويلة".

وتابعت: "التمثيل يحدث لنا حالة قلق فقد تنجح وقد لا تنجح وقد يأت لك عمل وقد لا يأت لفترة طويلة، ولكى أخرج من القلق، أقمت مشروع مطعم ولكن اكتشفت أننى لا أستطيع فعل شيء سوى التمثيل"، موضحة أن إدارة المطاعم عمل ليس سهلا وخسرت كثيرا وكانت مشكلة كبيرة تعرضت لها أنا وأشرف زكى وكان علينا ديون للبنوك والضرائب.