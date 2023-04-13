رمضان النجوم فى عام 1952.. المؤذن يقيم الآذان من بيت أم كلثوم كل يوم

في عددها الـ 47 والصادر عام 1952، خصصت مجلة الكواكب العدد بأكمله عن طقوس وعادات نجوم الفن والطرب في استقبال شهر رمضان.

وتستهل المجلة الحديث عن كوكب الشرق أم كلثوم، فتذكر أنها: تحرص المطربة أم كلثوم علي أن تقيم الشعائر الدينية في منزلها، وتكلف أحد المقرئين بتلاوة آيات الذكر الحكيم بعد صلاة العشاء كل يوم حتي صلاة الفجر.

واعتاد سكان حي الزمالك، أن يسمعوا صوت المؤذن يؤذن للصلاة في مواقيتها طوال أيام شهر رمضان من بيت أم كلثوم.

أما يوسف وهبي بك فأنه يطعم كل يوم 60 مسكينا وتختلف ألوان الطعام في الأيام التي يضطر فيها إلي مغادرة القاهرة.

ويحرص المطرب محمد عبد الوهاب، علي أن يؤدي صلاة المغرب في أول يوم من أيام شهر رمضان في مسجد سيدي الشعراني عملا بوصية المرحوم والده الذي كان شيخا لهذا المسجد، وهو يقضي سهرات رمضان متنقلا بين المساجد الأثرية يستمع إلي الأحاديث الدينية التي تلقي في هذه المساجد.

ــ فاتن حمامة تفطر بأمر الأطباء

ويتابع تقرير مجلة الكواكب رصد طقوس الفنانين في رمضان، مشيرا إلي أن: وكانت الفنانة فاتن حمامة تصوم شهر رمضان، ولكنها ستضطر هذا العام إلي الإفطار بناء علي أوامر الأطباء.

وقد انضم فريد شوقي إلي جمعية صوفية، وأخذ منذ أسبوعين يقرأ في الكتب الصوفية. ويصوم أحمد علام شهر رمضان ولهذا فهو ينقطع عن الظهور في النهار طوال هذا الشهر الذي يقضيه في منزله بين العبادة وقراءة القرآن.

وتصوم تحية كاريوكا هذا الشهر، وهي تزور أضرحة أولياء الله الصالحين طوال أيام الشهر حيث توزع الزكاة على الفقراء كما تقضي تعاليم الدين.

ويكتفي فريد الأطرش بأن يصوم اليوم الأول ثم منتصف الشهر ثم اليوم الأخير فيه، وأما الأيام الباقية فهو يتبرع فيها بمبلغ كبير للجمعيات الخيرية.

ــ حسين صدقي وحلقات الدروس الدينية

ويتحول مكتب حسين صدقي في شهر رمضان إلي حلقة للدروس الدينية يحضرها بعض العلماء حيث يجتمعون بموظفي شركته ومن يحب حضور هذه الحلقات من أهل الفن، وتدور المناقشة حول بعض البحوث الدينية الهامة.

أما أنور وجدي فأنه يحرص علي أن لا يرتبط بأعمال طوال الشهر حتي يتمكن من التفرغ للعبادة والصوم. وتقول ليلي مراد أن الصوم علاج للمعدة وهي تصوم رمضان وتكتفي بالأطعمة الخفيفة في وجبتي الإفطار والسحور.

وقد اختلف محسن سرحان في العام الماضي مع أحد المنتجين لأنه طلب منه أن يفطر رمضان حتى لا يتعب من حرارة الشمس، لأنه كان يشترك في فيلم تصور مناظرة في الصحراء، ورفض محسن أن يفطر، وأصر المنتج وتمسك بإحدى بنود العقد التي تقول أن علي الفنان أن يخضع لرغبات المنتج وتطور الخلاف بينهما وامتنع محسن عن العمل إلي أن أعتذر له المنتج.

ولـ عبد السلام النابلسي طريقة مبتكرة في صوم رمضان، فهو يقضي الأيام التي لا عمل له فيها بالأستديو في أحد حمامات السباحة حتى قرب موعد الإفطار.