حديث ودى ومراسم رسمية.. تفاصيل استقبال الرئيس السيسى للشيخ محمد بن زايد

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب الرئيس السيسي - خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار - بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين؛ كما تبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع.



ويضم الوفد المرافق لرئيس دولة الإمارات، كلًا من، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشئون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.



ثم توجه موكب الشيخ محمد بن زايد، إلى قصر الاتحادية، ولدى وصوله جرت مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد، يرافقه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، بعدها استعرض ثلة من حرس الشرف، التي اصطفت لتحيته، كما صافح كبار مستقبليه.