شرط مثير فى عقد خوان أوسوريو قبل توليه تدريب الزمالك

أفادت تقارير إذاعية كولومبية، أن خوان كارلوس أوسوريو المدرب المحتمل لقيادة الزمالك، وضع شرطًا غريبًا في عقده للرحيل الفوري عن القلعة البيضاء.

وكان أوسوريو قد وقع عقدًا منذ أيام قليلة عبر الميل الرسمي قبل الذهاب إلى القاهرة.

وسيقود أوسوريو الزمالك فنيًا حتى نهاية الموسم الحالي مع الاستمرار في الموسم المقبل بمقابل مليون ونصف المليون دولار، كما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي في تصريحات صحفية.

ووفقًا لإذاعة "Caracol Radio" الكولومبية، فإن مدة العقد ستكون 16 شهرًا مع الأخذ في الاعتبار أن بطولة الدوري في الموسم الجديد ستبدأ في أغسطس المقبل.

واشترط أوسوريو أثناء التفاوض مع إدارة الزمالك، منحه حرية الرحيل عن الفريق.

البند ينص على رحيل أوسوريو في أي وقت طالما أنه تلقى عرضًا لتدريب أحد المنتخبات، وبالتالي، فبقاء الكولومبي في منصبه حتى نهاية العقد محل شك كبير.