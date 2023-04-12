السجن 3 سنوات لمتهم تسبب في قتل مهندس وأصاب صيدلي ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، السجن 3 سنوات لمتهم قاد سيارته بروعنة وقتل مهندس خطأ ببورسعيد.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 13 من شهر يناير عام 2023، والمتهم فيها أحمد غريب، والذي أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا لنبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وقاد مركبه الية وهو تحت تاثير المخدر، وقد نتج عن ذلك إصابة المجني عليه محمد السيد حمدي عكاشه ووفاة المجني عليه علي راشد اسماعيل خلف، ويكون المتهم قد تسبب بالخطا في وفاة المجني عليه علي راشد إسماعيل خلف وكان ذلك ناتجا عن اهماله ورعونته وحال كونه متعاطيا للمخدر، كما تسبب خطا في إصابة المجني عليه محمد السيد حمدي عكاشه وكان ذلك ايضا ناتجا عن الاهمال والرعونه في القياده حاله كونه متعاطيا مخدرا.



وشهد في القضية 4 من الشهود قالوا، ان ما حدث هو: حال استيقاف السيارة بيمين الطريق أمام قريه النورس السياحية بشارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد، فوجئوا بالمتهم يصطدم بالشابين حال قيادته للسيارة الخاصة به بسرعة جنونية مما نتج عنه إصابة المجني عليهما، والتي أدت بعد ذلك لوفاة أحدهما.



وشهد علاء الشيخ رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الشرق بأنه باجراء التحريات السرية حول الواقعة توصل لقيام المتهم بقيادة مركبة تحت تاثير مخدر الحشيش بسرعة جنونية مما أدى لاصطدامه بسيارة الشاهد الأول والمجني عليهما، والتي أدت لوفاة احدهما.



وثبت بتقرير مستشفى السلام ببورسعيد ايجابية العينة المأخوذة من المتهم لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

حكمت المحكمة

حكمت المحكمة علي المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيها عما أسند اليه والزمتة بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية عن الورثه خمسمائة الف جنيها، وعن المصاب مائتى الف جنيها.