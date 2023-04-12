تقارير: تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع

كشفت تقارير دولية عن تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات هذا الأسبوع، وكانت غالبية الأسهم قد تكبدت خسائر عندما تراجعت معنويات المخاطرة خلال الأسبوع نتيجة صدور بيانات اقتصادية أضعف مما كان متوقعًا، إلا أنها لم تتأثر بتقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، حيث أغلقت سوق الأسهم الأمريكية أبوابها احتفالًا بالجمعة العظيمة.

وشهد مؤشر ستاندرد أند بورز 500S&P أول خسارة أسبوعية له منذ أربعة أسابيع، حيث انخفض بمقدار 0.10%، وذلك بقيادة أسهم القطاعات الدورية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي خسر نسبة (-3.37%)، كما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بمقدار (-2.95%)، بينما كان قطاع المرافق (+3.11%)، وقطاع الرعاية الصحية (+3.08%) أفضل القطاعات أداءً هذا الأسبوع. وتوقفت سلسلة مكاسب مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite التي دامت ثلاثة أسابيع، وذلك بعد تراجعه بنسبة 1.10% خلال تعاملات هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، تمكن مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones من إنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع، حيث حقق مكاسب بنسبة 0.64%. ولم تتأثر أسهم الشركات ذات رأس المال الصغير إلا قليلًا بالمخاوف من الركود، حيث انخفض مؤشر Russel 2000 بمقدار 2.66%؜.

وتراجعت تقلبات السوق طبقًا لمؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.3 نقطة، ليستقر عند 18.4 نقطة، أي أدنى من متوسطه منذ بداية العام وحتى تاريخه والبالغ 20.57 نقطة.

وعلى مستوى الأسواق الأوروبية، تباين أداء الأسهم، إلا أن أغلبها تمكن من تحقيق مكاسب خلال أسبوع التداول القصير قبل عطلة عيد الفصح. واستفادت أكبر شركات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط، بينما أثرت المخاوف من حدوث ركود على أسهم القطاعات الدورية الأخرى. وحقق مؤشر STOXX 600 مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع بمقدار 0.24%؜، وذلك بقيادة قطاع الطاقة (+3.51%)، وقطاع الرعاية الصحية (+2.79%). وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية الأخرى في المنطقة، ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.03%، وذلك في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر DAX الألماني، ومؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة 0.20%؜، و0.69%؜ على التوالي.