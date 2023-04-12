الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تزور كنيسة العذراء لتهنئتهم بعيد القيامة في دمياط

القيامة
القيامة

زارت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء،  كنيسة العذراء مريم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقبالها نيافة الحبر الجليل الانبا ماركوس أسقف دمياط و كفر الشيخ والبرارى و القمص مرقص محروس راعى الكنيسة، كما جاءت الزيارة بحضور اللواء حسام توفيق  مدير أمن دمياط و  إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و العميد محمد طارق رئيس فرع الأمن القومى و اللواء محمد عنان مدير إدارة البحث الجنائي والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف.

وأضافت " المحافظ " أن هذه المناسبات تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن، كما اختتمت حديثها بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والرخاء والامن والأمان تحت القيادةالحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ونقل الانبا ماركوس تحيات قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى أبناء المحافظة، وتهنئة قداسته بمناسبة عيدى القيامة المجيد والفطر المبارك ، كما أشار إلى ان تلاقى الاعياد يؤكد اننا جميعاً شعب واحد ، مؤكدًا أن الاديان السماوية تدعو إلى السلام ، داعيا الجميع بالدعاء دوماً بأن يعم السلام أرجاء العالم  حيث قال إن مصر بها ترابط إجتماعي والمصريين جميعا أخوه في وطن واحد .

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