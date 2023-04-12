مصدر يكشف حقيقة توقيع إمام عاشور للأهلى لمدة 4 مواسم

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، لاعب وسط فريق الزمالك، حقيقة ما أثير بتوقيع اللاعب للنادي الأهلي، على أن ينضم له بداية من الموسم المقبل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" "كيف يوقع إمام عاشور للأهلي لمدة 4 مواسم وعقده مستمر مع ميتلاند لنفس المدة من الأساس"، مضيفًا "أي كلام عن توقيع إمام عاشور للأهلي الآن هو فرقعة إعلامية، فقط ومحاولة لكسب الشو لمن يُردد هذا الكلام، لكن واقعيًا ومنطقيًا كله كذب".

وتابع "من ناحية المفاوضات فهناك اتصالات من محبين للنادي الأهلي بإمام عاشور، لكن اللاعب لم يعقد أي جلسة مع أي مسئول أهلاوي حتى الآن".

وأضاف "لو أراد الأهلي التعاقد مع إمام عاشور فعليه قبل أي شيء أن يتفاوض مع ميتلاند الدنماركي لطلب التعاقد مع اللاعب".