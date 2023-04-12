إحالة عاطل استولى على أموال المواطنين في السلام للمحاكمة

أمرت نيابة السلام، بإحالة عاطل لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين للمحاكمة.

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من عدد من المواطنين، مقيمين بدائرة القسم بتضررهم من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم لقيامه بإيهامهم بأنه وسيط لإحدى شركات التمويل وصرف القروض وإحضارهم لمقر الشركة "الكائن بدائرة القسم" لاستلام قيمة القروض، والتوقيع على إيصالات أمانة بقيمة القرض مقابل دفع عمولة له وعقب ذلك يقوم بتحصيل الأقساط الشهرية منهم لتسليمها للشركة، إلا أنهم اكتشفوا عدم قيامه بتسديد تلك الأقساط.