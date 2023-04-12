رئيس الإنجيلية في مصر يهنئ الإمام الأكبر بعيد الفطر المبارك

هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بعيد الفطر المبارك، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية في مصر، بحضور الدكتور القس صفوت البياضي الرئيس الإكرامي للطائفة الإنجيلية، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نهنئ فضيلتك وجميع المسلمين في مصر والعالم، ونتمنى دوام السلام والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "فضيلتكم نموذج مؤثر في العالم والوطن العربي، ونعتز بفضيلتكم، وتهنئتنا اليوم من القلب".

كما أعرب الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة الطائفة الإنجيلية وزيارة الدكتور القس أندريه زكي له، موضحًا: "ننتظركم في المناسبات دائما، ولقائتنا تجمعها الأصالة والوطنية، مؤكدا فضيلته أن هذه اللقاءات تعكس احتراما متبادلا وأنموذجا للتعايش بين أتباع الديانات".

كما هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بعيد الفطر المبارك، في زيارة له اليوم الثلاثاء، على رأس وفد ضم عددًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

في البداية أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بدور فضيلة المفتي في إرساء قواعد المواطنة وترسيخ جذور الاعتدال في المجتمع المصري، قائلا إن المفتي يعد صخرة الاعتدال المصري وصاحب دور تاريخي في الحفاظ على سلامة المجتمع.

وأوضح رئيس الإنجيلية أن دار الإفتاء المصرية تلعب دور مهم في صناعة العقل، وبناء الأمة وبالتالي تساهم بشكل رئيسي في صناعة المستقبل القائمة على قبول الأخر وتثبيت قواعد السلام المجتمعي.

فيما أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ، على أن رئيس الطائفة الإنجيلية هو قيادة مصرية تؤمن بالعيش المشترك كونه مخلص حقيقي في حب الوطن، مشيرا إلى أن العلاقة بين رئاسة الطائفة الإنجيلية ودار الإفتاء تجمعها حب الوطن والحرص على الحفاظ عليه.