الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يأمر بمصادرة جرار قصب في قوص

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى

أمر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمصادرة جرار زراعى بمركز قوص لمخالفتة القواعد المُنظمة لسير جرارات نقل القصب خلال موسم الحصاد، حيث تم ضبط الجرار ، يسحب ثلاث مقطورات مُحملة بالقصب، مما يتسبب في وقوع حوادث علي الطرق ، ويعرّض سلامة المواطنين للخطر ، جاء ذلك خلال جولته بمدينة قوص لمتابعة بدء موسم توريد القمح .

وقال المحافظ، إنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع مسئولي مصانع السكر، ومسئولي المرور، خلال الفترة الماضيه، وتم وضع مجموعة من القواعد المنظمة لسير جرارات القصب علي الطرق السريعة للحفاظ علي سلامة المواطنين، ومن بينها عدم سحب أكثر من مقطورتيّ قصب ، مشيرا إلي أن إدارات مصانع السكر الثلاثة أخطرت أصحاب جرارات نقل القصب بضرورة الإلتزام بتلك القواعد ، وأنه سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية صد من يخالف ذلك .

ووجه "الداودي" مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وإدارة المرور ، بتحرير محضر للسائق وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدًا عدم التهاون مع أى مخالفة من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر

وكان قد شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، انطلاق موسم توريد محصول القمح لعام 2023، وذلك في بنكر تخزين مدينة قوص، رافقه أحمد السيد وكيل وزارة التموين، والعميد تامر النجار مدير مباحث التموين، والمهندس محمد جيلاني مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ومظهر أبو العلا مدير سلامة الغذاء .
وقال المحافظ، إنه تم وصول 3 شاحنات مُحملة بالغلال صباح اليوم إلى بنكر تخزين الغلال بمدينة قوص، قادمة من مزارع القمح بمنطقة شرق العوينات بإجمالى حمولة 240 طنًا، حيث عاين جودة الغلال ومتابعة عمليات أخذ العينات وتفريغ القمح، مشيرا إلى أن درجة نقاوة القمح الذى تم استلامه بلغت 23.5.

اشرف الداودي التهاون التعليمات الداودي محافظ قنا الزراعية الداودي

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة توقيع إمام عاشور للأهلى لمدة 4 مواسم

تغريم مرتضى منصور 12 ألف جنيه فى طلب رد هيئة المحكمة بقضية سب الخطيب

الإسكندرية غارقة في الأمطار.. و150 سيارة صرف للطواري

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 26600 ألف ميجاوات

محافظ قنا: رفع كفاءة الطرق لتحسين خدمة المواطنين

محافظ قنا يأمر بمصادرة جرار قصب في قوص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

كريم فرغلى

مرآة الدراما الصادقة

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا