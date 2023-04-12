محافظ قنا يأمر بمصادرة جرار قصب في قوص

أمر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمصادرة جرار زراعى بمركز قوص لمخالفتة القواعد المُنظمة لسير جرارات نقل القصب خلال موسم الحصاد، حيث تم ضبط الجرار ، يسحب ثلاث مقطورات مُحملة بالقصب، مما يتسبب في وقوع حوادث علي الطرق ، ويعرّض سلامة المواطنين للخطر ، جاء ذلك خلال جولته بمدينة قوص لمتابعة بدء موسم توريد القمح .

وقال المحافظ، إنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع مسئولي مصانع السكر، ومسئولي المرور، خلال الفترة الماضيه، وتم وضع مجموعة من القواعد المنظمة لسير جرارات القصب علي الطرق السريعة للحفاظ علي سلامة المواطنين، ومن بينها عدم سحب أكثر من مقطورتيّ قصب ، مشيرا إلي أن إدارات مصانع السكر الثلاثة أخطرت أصحاب جرارات نقل القصب بضرورة الإلتزام بتلك القواعد ، وأنه سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية صد من يخالف ذلك .

ووجه "الداودي" مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وإدارة المرور ، بتحرير محضر للسائق وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدًا عدم التهاون مع أى مخالفة من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر

وكان قد شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، انطلاق موسم توريد محصول القمح لعام 2023، وذلك في بنكر تخزين مدينة قوص، رافقه أحمد السيد وكيل وزارة التموين، والعميد تامر النجار مدير مباحث التموين، والمهندس محمد جيلاني مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ومظهر أبو العلا مدير سلامة الغذاء .

وقال المحافظ، إنه تم وصول 3 شاحنات مُحملة بالغلال صباح اليوم إلى بنكر تخزين الغلال بمدينة قوص، قادمة من مزارع القمح بمنطقة شرق العوينات بإجمالى حمولة 240 طنًا، حيث عاين جودة الغلال ومتابعة عمليات أخذ العينات وتفريغ القمح، مشيرا إلى أن درجة نقاوة القمح الذى تم استلامه بلغت 23.5.