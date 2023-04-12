مطران المنيا يستقبل راهبات قلب يسوع للتهنئة بعيد القيامة المجيد

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل اليوم، راهبات قلب يسوع المصريات، للتهنئة بعيد القيامة المجيد، وذلك بمقر المطرانية.

وتضمن الاجتماع لقاء رعوي بين الأب المطران، والأخوات الراهبات، حيث تفقد الأنبا باسيليوس جميع الخدمات، التي تقدمها راهبات الإيبارشية، معبرًا عن امتنانه لهن، لحضورهن الفعال بالإيبارشية على كافة المستويات.

وقدم راعي الإيبارشية توجيهاته وآليات العمل، من أجل تنظيم أمور الخدمة خلال الفترة المقبلة، متمنيًا لهن عيدًا مباركًا وخدمة مثمرة.

كما ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، أن اجتماع شباب نوستاليجا، بالرعية، بزاروا مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية.

جاء ذلك تحت شعار "اخدموا بعضكم بعضًا"، وعلى خطى قداسة البابا فرنسيس، الذي قال: "الخدمات الخيرية المسيحية ليست إحسان، إنما نذهب حاملين يسوع للآخر ونرى في الآخر يسوع، وخدمته مهما كانت ديانته"، حيث تضمنت الزيارة عددًا من الفقرات المتنوعة.

هذا واحتفلت كنائس الإيبارشية البطريركية، بأحد الشعانين، حيث تضمن الاحتفال مباركة أغصان السعف، والزيتون، وذلك وسط حالة من الفرحة والسعادة.

وفيما يلي عرض لبعض احتفالات كنائس الإيبارشية البطريركية بالقاهرة مثل: كنائس السيدة العذراء، بشبرا، سيدة البشارة، بالمهاجرين، السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، بالإضافة إلى كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، وكاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا

ترأس الصلاة والاحتفال الأب ميشيل ألفي، بمعاونة الأب إبرام ماهر، نائب مدير الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والأب ماجد مؤنس، بمعاونة الشماس الإكليريكي أشرف حمدي والقمص مرقس لطفي، والأب بولس بباوي، والأب باسكوالي، بمعاونة الأب منصور، والأب بولس جرس، والأب هدية، والأب برنابا فانوس، الأب أنجيلوس مسعود، رعاة الكنائس المذكورة.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيمت صلاة جناز العام، وصلاة البصخة المقدسة.