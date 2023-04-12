كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر تنظم محاكاة لدرب الصليب

نظم تحت رعاية الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، خدام كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالسواقي بالأقصر محاكاة لدرب الصليب.

جاء ذلك تزامنًا مع مسيرة أسبوع الآلام المقدس، بمشاركة القمص يوسف أقلاديوس، راعي الكنيسة، حيث عبر الحاضرون عن سعادتهم بهذا العرض المتميز، كما أثنى الأب الراعي على المجهودات المبذولة من قبل الخدام.

هذا واحتفلت بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ للجالية اللاتينية من الجنسيات المختلفة، بقداس أحد الشعانين، في الثاني من شهر إبريل الجاري، حيث ترأس القداسات المختلفة الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك.

وترأس المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الثلاثية الفصحية: (خميس العهد، والجمعة العظيمة، وسبت النور، وأحد القيامة)، وذلك في الفترة من السادس، وحتى التاسع من نفس الشهر، كما شاركه في بعض الصلوات الأب إرميا.

حضر الاحتفالات عدد أبناء الجنسيات المختلفة مثل: الإيطاليين، والفلبينيين، والأندونيسيين، والهنود، والبولنديين، والأوكرانيين، وجزيرة فيچي، والكولومبيين... إلخ.

كما ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، أن اجتماع شباب نوستاليجا، بالرعية، قاموا بزيارة مستشفى الأمراض النفسية، بالعباسية.

جاء ذلك تحت شعار "اخدموا بعضكم بعضًا"، وعلى خطى قداسة البابا فرنسيس، الذي قال: "الخدمات الخيرية المسيحية ليست إحسان، إنما نذهب حاملين يسوع للآخر ونرى في الآخر يسوع، وخدمته مهما كانت ديانته"، حيث تضمنت الزيارة عددًا من الفقرات المتنوعة.