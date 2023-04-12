الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توقيف متظاهرين اثنين لدى وصول الرئيس الفرنسى إلى جامعة أمستردام

ماكرون
ماكرون

واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لهولندا، احتجاجات جديدة، الأربعاء، أوقف خلالها شخصين لدى وصوله إلى جامعة أمستردام، حسب مشاهد صورها فريق تليفزيوني مشترك، والشرطة الهولندية.
وأوقف المتظاهران وهما رجل وامرأة ، بتهمة "الإخلال بالنظام العام والتهديد" لأنهما "كانا يجريان باتجاه الرئيس"، حسبما أعلنت المتحدثة باسم شرطة أمستردام ليكس فان ليبرغن لوكالة "فرانس برس".
وتُظهر لقطات الفريق التليفزيوني المشترك الرجل عند اعتراض مساره فجأة وإلقائه بقسوة أرضًا بالقرب من ماكرون.
وهتف أحد المتظاهرين "من أجل العمال وحتى لو كان ماكرون لا يريد ذلك نحن هنا".
ووقع الحادث بعد خروج الرئيس الفرنسي من سيارة ليموزين مع ملك هولندا فيليم ألكسندر واستقبلته رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما.
وكان أحد المتظاهرين الموقوفين يرفع لافتة، حسب المتحدثة باسم الشرطة.
وقاطع محتجّون ماكرون خلال إلقائه خطابا حول مستقبل أوروبا في لاهاي الثلاثاء. وهتفوا داخل قاعة مسرح بينما كان يتحدث إلى جمهور كبير من الطلاب "أين الديمقراطية الفرنسية؟" و"اتفاقية المناخ لا يتم احترامها".
ورفعوا لافتة كتب عليها بالإنجليزية "رئيس العنف والنفاق".
وتواجه الحكومة الفرنسية منذ بداية العام احتجاجات ضخمة على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

إيمانويل ماكرون هولندا الشرطة الهولندية بلدية أمستردام ماكرون اوروبا

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