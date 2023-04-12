المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين بأسيوط

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره بالمواد المخدرة بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي وعماد فؤاد بشاي، الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر خميس محمود عبدالمحسن.

تعود وقائع القضية رقم 17911 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات للنقيب فتحي طوسن، معاون مباحث مركز شرطة أبنوب، تفيد بقيام "يوسف. ف. إ" بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه بقرية كوم أبو شيل.

وكشفت تحريات المباحث عن قيام المتهم بمزاولة نشاطه الإجرامي أمام منزله بقرية كوم أبو شيل، وبتقنين الإجراءات قاد النقيب فتحي طوسن، معاون مباحث مركز شرطة أبنوب، قوة أمنية بعد ورود معلومات عن اعتزام المتهم توزيع كمية من مادة الهيروين والحشيش المخدر على عملائه.

وفور وصول القوة، أبصروا المتهم جالسا أمام منزله وتمكنت القوة من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيك وبداخله 38 تذكرة من مادة الهيروين المخدر، وكذلك عثر بملابسه على علبة سجائر بداخلها 8 قطع حشيش ومبلغ مالي.