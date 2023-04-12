الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علي جمعة: الشيخ علي حزين تعرض للاضطهاد داخل الإذاعة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الشيخ الراحل علي حزين تعرض للاضطهاد داخل الإذاعة.

وقال "جمعة" خلال برنامج “مصر دولة التلاوة” المذاع على فضائية "الحياة": "كان هناك اتجاها ضده في الإذاعة.. تراثه بسيط في الإذاعة علشان كانوا بيعيدوا التسجيل على الأسطوانات بتاعته بحجة إن مفيش ميزانية أو مفيش أسطوانات".

 

وخلال الحلقة، قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مصر تربعت على عرش تلاوة القرآن بقرائها وعلمائها فى التجويد وعلم الوقف والابتداء والقراءات.

وشدد على أن اهتمام المصريين بالقراءة جاء كنتيجة جينات موجودة في شعب مصر، فجعلها فى مركز القيادة والريادة، مضيفا: "كل المسابقات العالمية بيجيبوا العلماء المصريين، وكل الإجازات من الهند إلى طنجة تجد المصريين فى هذه الإجازات".

الأكثر قراءة

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023 وموظفي الدولة

متحدث "الكهرباء": نمتلك عروضًا استثمارية لإنتاج الطاقة من المخلفات

19 أبريل.. عمومية "مصر للمقاصة" تُناقش ميزانية 2022 وحسم توزيعات الأرباح

محافظ بورسعيد يعتمد المخطط الاستراتيجى التفصيلى لمدينة بورفؤاد

للمرة الثانية خلال أسبوع.. حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرى الرياض فى كفر الشيخ

توقيف متظاهرين اثنين لدى وصول الرئيس الفرنسى إلى جامعة أمستردام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا