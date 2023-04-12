تنظيم قافلة طبية للكشف على غير القادرين مجانًا في كفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي مجانا على 112مريض من غير القادرين، وذلك فى اليوم الحادى والعشرين من شهر رمضان المبارك.



يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .



بدأت القافلة في الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية ظهرأ، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إن المرضى المستفيدين من قرية الظوافرة بمركز بلطيم، وقرية جماجمون بمركز دسوق، وقرية اسحاقة بمركز كفرالشيخ، وقرية تيرة بمركز الحامول.

ومن جهته؛ أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، إلى إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا لجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



وأوضح "شعبان"، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات و الأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.