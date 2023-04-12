الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو تنفي السماح لممثل القنصلية الأمريكية بزيارة إيفان جيرشكوفيتش في السجن

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

نفت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء، الإذن لممثل القنصلية الأمريكية بزيارة الصحفي إيفان جيرشكوفيتش في السجن، والذي توجّه موسكو إليه اتهامات بالتجسّس.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، ردّ نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف على أسئلة وكالات الأنباء الروسية عمّا إذا كان الصحافي الأميركي سيتلقّى زيارة ممثّل عن سفارته، بعد حوالى أسبوعين من إلقاء القبض عليه، بالقول "ندرس المسألة".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها ستتجاهل المطالب الأمريكية للإفراج عن الصحفي المتهم بالتجسس في روسيا، بحسب ما أوردته شبكة “سكاي نيوز”. 

وأعلن منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية تضغط بشدة من أجل إطلاق سراح مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان جيرشكوفيتش، المحتجز في روسيا وتتابع اعتقاله عن كثب.

وأكد “كيربي”: "نضغط بقوة منذ اللحظة التي اكتشفنا فيها اعتقال الصحفي، وسنفعل كل ما في وسعنا لإعادة إيفان إلى الوطن وأيضًا بول ويلان"، مشيرًا إلى جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية يقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 عامًا في روسيا بتهمة "التجسس".

وأدانت الولايات المتحدة توقيف صحفي أمريكي يعمل لصالح صحيفة "وول ستريت جورنال"، مشيرة إلى أنها تسعى لتوفير مساعدة قنصلية له.

بريطانيا تعلن عقوبات جديدة ضد روسيا

وأعلنت الحكومة البريطانية، ، عن أن المملكة المتحدة أضافت 11 بندا جديدا إلى قائمة العقوبات ضد روسيا.

ونشر موقع الحكومة البريطانية أنه من ضمن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة إجراءات تقييدية على زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، أوكسانا مارتشينكو، وكذلك ناتاليا يفكوشنكوفا زوجة رجل الأعمال الروسي فلاديمير يفتوشينكوف، وأبنائه فيليكس وتاتيانا.

إضافة إلى ذلك، تم فرض قيود على الدخول إلى المملكة المتحدة وتوفير خدمات الائتمان وتجميد الأصول في حالة اكتشافها ضد غولنارا كريموفا ابنة السيناتور سليمان كريموف، كما أدرجت الحكومة البريطانية الشركة الروسية USM Holdings Limited المرتبطة برجل الأعمال أليشير عثمانوف على القائمة السوداء.

 

الخارجية الروسية القنصلية الأميركية إيفان جيرشكوفيتش ممثل القنصلية الأميركية موسكو

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