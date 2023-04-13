بالتزامن مع العواصف والطقس البارد.. 7 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي

يشهد الطقس تقلبات جوية ما بين العواصف الترابية والبرد الشديد ليلًا بعدما مررنا بأجواء حارة، وفي هذه التقلبات يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بالبرد والأنفلونزا ما يجعلنا نبحث عن كيفية تقوية المناعة وتعزيزها بخلاف تناول الأطعمة والمشروبات.

- طرق أخرى لتقوية جهاز المناعة بشكل طبيعي

وفقًا لموقع lifespan سيستفيد جهازك المناعي أيضًا من خيارات نمط الحياة الصحية.

1- مارس الرياضة بانتظام

استهدف 30 دقيقة يوميًا خمس مرات في الأسبوع، واخلط بين أنواع التمارين ولا تعتمد نوعا واحدا .

2- لا تدخن

يعد الإقلاع عن التدخين من أفضل الأشياء التي يمكنك فعلها لجسمك إذا كنت تدخن ، فهناك دعم متاح لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين في معظم الجهات الصحية.

3- السيطرة على التوتر

يواجه الجميع ضغوطًا في الحياة، ولكن عندما يصبح هذا التوتر مزمنًا ، يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك، يمكنك إيجاد طرق لإدارة التوتر والشعور بتحسن عقليًا وجسديًا. من خلال استشارة مختصين.

4- احصل على اللقاحات الموصى بها

نحن محظوظون جدًا لأن لدينا لقاحات متاحة لمساعدتنا في مكافحة الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي و "COVID-19"، تأكد من الحصول على اللقاحات الخاصة بك.

5- إدارة ومراقبة وزنك

يضع الوزن الزائد ضغطًا على العديد من أجهزة الجسم، بما في ذلك جهاز المناعة، يعد تناول الطعام الصحي أحد أفضل الطرق للتحكم في وزنك، وسيساعدك في الحفاظ على صحتك من خلال دعم نظام المناعة لديك بالأطعمة المغذية.

6- احصل على نوم مناسب

النوم أمر بالغ الأهمية لحياة صحية ، ويوصي مركز السيطرة على الأمراض من سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة للبالغين الأصحاء، يمكن أن يؤثر نومك ونوعية ذلك النوم أيضًا على جهاز المناعة لديك.

7- الحرص على النظافة باستمرار

واحدة من أبسط الطرق وأكثرها فعالية للبقاء بصحة جيدة هي غسل أيدينا جيدًا والقيام بذلك كثيرًا.