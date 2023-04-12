أستاذ الزراعة: خطة للتوسع الأفقي لإضافة 3.5 مليون فدان جديد للرقعة الزراعية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن الدولة وضعت معايير لزراعة أكثر من مليون فدان بالأرز هذا العام، موضحاً أن معظم الأصناف المنزرعة من الأرز كانت تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك خطة للتوسع الأفقي في إضافة 3.5 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية المصرية، ولا بد من التوسع في زراعة العديد من المحاصيل لتوفير جزء كبير من الاحتياجات الغذائية وتحقيق الاستدامة الغذائية.

وتابع أستاذ الزراعة، أن الدولة كانت حريصة كل الحرص على تنظيم زراعة الأرز، وصدر القرار 123 لسنة 2023 بالتعاون بين وزارتي الري والزراعة بشأن تحديد أماكن زراعة الأرز.

وأكد أن المساحة الكلية المستهدف زراعتها بالأرز تبلغ 724 ألف فدان للري بالغمر و200 ألف فدان يتم زراعتها بسلالة الأرز الموفرة للمياه، و150 ألف فدان تعتمد على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا، يتم توزيعها على 9 محافظات، وتم التركيز على المساحات الكبيرة المقاربة لساحل البحر، حيث أن زراعة الأرز تساهم في التخلص من ملوحة المياه بها.



ونوه أستاذ الزراعة، بأن الدولة ركزت على استنباط أصناف جديدة من الأرز عالية الإنتاجية التي تتحمل الإجهادات، وتكون مبكرة الإنتاج لتوفير المياه.



