الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعلق على إقرار مجلس النواب الروسي إنشاء نظام إلكتروني للاستدعاء العسكري

مجلس النواب الروس
مجلس النواب الروس

علق الدكتور محمود الأفندي، كاتب وباحث سياسي، على إقرار مجلس النواب الروس، بإنشاء نظام إلكتروني لتوجيه مذكرات الاستدعاء إلى التجنيد الإجباري.

وقال الأفندي، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، اليوم الأربعاء، إن روسيا بشكل عام دائما تنتصر على البيروقراطية بشكل كامل؛ حيث إنها فعلت منذ فترة كبيرة اختصار الوقت والمجهود عن طريق تطبيقات على الموبايل الخاص بالمواطنين الروس لإنجاز مصالحهم كاملا عدا التجنيد فهو خارج هذه التقنية.

وتابع أن التجنيد خارج هذه التقنية حيث جاءت تلك التقنية بعد الأخطاء التي تمت خلال التعبئة بتكرار الأسماء الذي يدعو إلى التجديد، ليقوم التطبيق بحل تلك الأزمة من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الروسي، مما يسهل على روسيا إجراءات الاستدعاء ويخفي الأخطاء في المستقبل.

وأضاف أن روسيا الآن أمام حرب بمواجهة حلف شمال الأطلسي “الناتو” لتقوم بتجهيز نفسها للتجديد والدعم الكامل، وذلك من الطبيعي الفحص وعدد المقاتلين وملاءمة أعمارهم والتي تتراوح بين 18 إلى 35 عاما.

ونوه الأفندي، أن ذلك الاستدعاء هو أمر روتيني ولا يعني التعبئة العامة في الفترة القريبة ولكن إذا حدث ذلك سيكون بكل سهولة ولن يكون هناك أي خطأ، مختتما أن تلك التحديثات جاءت بسبب أخطاء العام الماضي بحسب تصريحات الكرملين.

مجلس النواب الروس إنشاء نظام إلكتروني التجنيد الاجباري موسكو روسيا

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