محافظ قنا يشهد انطلاق موسم توريد القمح لعام 2023

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انطلاق موسم توريد محصول القمح لعام 2023، وذلك في بنكر تخزين مدينة قوص، رافقه أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والعميد تامر النجار، مدير مباحث التموين، والمهندس محمد جيلاني، مدير عام الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة، والدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ومظهر أبو العلا مدير سلامة الغذاء.

وقال محافظ قنا، إنه تم وصول 3 شاحنات مُحملة بالغلال صباح اليوم إلى بنكر تخزين الغلال بمدينة قوص، قادمة من مزارع القمح بمنطقة شرق العوينات بإجمالي حمولة 240 طنًا، حيث قام المحافظ بمعاينة جودة الغلال ومتابعة عمليات أخذ العينات وتفريغ القمح، مشيرًا إلى أن درجة نقاوة القمح الذى تم استلامه بلغت 23.5.

وأضاف "الداودي" أن المحافظة بالتنسيق مع مديريتيّ التموين والزراعة، اتخذت كل التدابير التي تضمن نجاح موسم الحصاد والتخزين، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 4 صوامع معدنية، و9 شون، وبنكر واحد، بإجمالي سعة تخزينة تصل إلى 232 ألفًا و805 أطنان قمح وتفصيلها كالتالي: (صومعة الترامسة بمركز قنا بسعة تخزينية 60 ألف طن - صومعة المراشدة بمركز الوقف بسعة تخزينية 60 ألف طن - صومعة قوص المعدنية بسعة تخزينية 40 ألف طن - صومعة قنا المعدنية بسعة تخزينية 30 ألف طن - بنكر قوص بسعة تخزينية 24 ألف طن - شونة قوص بسعة تخزينية 5 آلاف طن - شونة قنا الجديدة بسعة تخزينية 5 آلاف طن - شونة صومعة المراشدة بسعة تخزينية 4800 طن - شونة فرشوط بسعة تخزينية 1500 طن - شونة القارة بمركز أبوتشت بسعة تخزينية 750 طنًا - شونة خزام بمركز قوص بسعة تخزينية 750 طن - شونة نجع حمادى بسعة تخزينية 335 طنًا - شونة نقادة بسعة تخزينية 335 طن - شونة الجبل 1 بسعة تخزينية 335 طنًا).

ولفت إلى أن مساحة الأرض المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 75 ألفًا و104 أفدنة، ومن المتوقع تحقيق إنتاجية تصل إلى 1 مليون و352 إردبًا.

وشدد المحافظ على مسؤولي مراكز التخزين بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والأحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوّن لحين صرفه إلى المطاحن، مؤكدًا أن الدولة لديها رؤية واستراتيجية بشأن محصول القمح، من خلال التوسع في زراعتة واستنباط سلالات بذور عالية الإنتاجية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية لتوفير الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصول، كما شرعت الدولة في تنويع مصادر الاستيراد نظرًا للظروف العالمية، وهى سياسة جديدة لم تكن موجودة سابقا، بهدف تحقيق الأمن الغذائى المصري.

وقال أحمد السيد وكيل وزارة التموين، إن مديرية التموين أوفدت لجان للمرور على جميع الصوامع والشوّن الخاصة بتخزين القمح قبل بدء موسم الحصاد والتوريد، وتم التأكد من جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال القمح المحلى، والقمح القادم من المزارع خارج المحافظة، وصلاحية تلك المواقع لتخزين القمح والحفاظ عليه من الرطوبة والتسوس طوال مدة التخزين.

وأشار إلى أن المديرية انتهت من تشكيل لجان الفرز الخاصة بجميع المواقع التخزينية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لفرز القمح المورد، وتحديد درجة نقاوته، ورفض استلام الشحنات حال عدم مطابقتها للمواصفات المقررة.