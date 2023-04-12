ملخص أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 20.. مصير نيللي كريم بعد وفاة شداد

كانت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 20 الماضية مفجعة لنيللي كريم التي تجسد دور نادرة المرأة الصعيدية، حيث توفي زوجها شداد الذي يجسده محمد لطفي أمام ناظريها على يد رجال عبد الجبار الذين كانوا يتربصون له في الجبل.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 20

جعل هذا الموت الأمر شاقا بالنسبة لنادرة فشداد كان يحميها ويصونها ويحافظ عليها ويحبها حبا جمال، كانت تشعر بجانبه بالأمان والاحتواء، كان يساعدها على الانتقام من عائلة عبد الجبار.

وبعد وفاته تم طردها من قبل رجاله في الجبل مع طفلها الرضيع، ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 20 ولا تعرف إلى أي مكان تذهب إليه، وأصبح رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتسائلون ماذا سيكون مصير نادرة بعد فقدان شداد؟

مصير نادرة ورحيل شداد

هناك العديد من الاحتمالات، بالطبع عائلة عبد الجبار أن تتركها وحالها بسبب الورث وربما يمسكون بها قبل أن تغادر الجبل، وحينها ستتعذب نادرة كثيرا ومن المؤكد أنهم سيأخذون منها طفلها، والاحتمال الأخر أن تختبىء في قريتها كفر أبو هريد وتعمل ممرضة كما كانت تقول لشداد قبل وفاته.

على الجانب الأخر، لم تتخلص إسراء التي تجسدها مريم الخشت من الفضيحة حتى بعد مساعدة نادرة ووفاة المرأة التي تهددها، لأن زوج تلك المرأة مازال معه نسخة من فيديو فضيحة حملها، وننتظر ماستكشف عنه الحلقات القادمة.

أبطال مسلسل عملة نادرة 2023

مسلسل عملة نادرة يضم فريق عمل كبير من النجوم على رأسهم الفنانة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية.

ويشارك بالعمل الفني بمسلسل عملة نادرة إنتاج الشركة المتحدة التي تسلط الضوء على قضايا المجتمع المصري أيضا رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

والمسلسل من تصوير أحمد فهيم، و مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، والملابس لغادة وفيق، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة

يعرض مسلسل عملة نادرة على قناة سي بي سي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.