الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ملخص أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 20.. مصير نيللي كريم بعد وفاة شداد

عملة نادرة
عملة نادرة

كانت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 20 الماضية مفجعة لنيللي كريم التي تجسد دور نادرة المرأة الصعيدية، حيث توفي زوجها شداد الذي يجسده محمد لطفي أمام ناظريها على يد رجال عبد الجبار الذين كانوا يتربصون له في الجبل.

 أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 20

جعل هذا الموت الأمر شاقا بالنسبة لنادرة فشداد كان يحميها ويصونها ويحافظ عليها ويحبها حبا جمال، كانت تشعر بجانبه بالأمان والاحتواء، كان يساعدها على الانتقام من عائلة عبد الجبار.

وبعد وفاته تم طردها من قبل رجاله في الجبل مع طفلها الرضيع، ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 20 ولا تعرف إلى أي مكان تذهب إليه، وأصبح رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتسائلون ماذا سيكون مصير نادرة بعد فقدان شداد؟

مصير نادرة ورحيل شداد

هناك العديد من الاحتمالات، بالطبع عائلة عبد الجبار أن تتركها وحالها بسبب الورث وربما يمسكون بها قبل أن تغادر الجبل، وحينها ستتعذب نادرة كثيرا ومن المؤكد أنهم سيأخذون منها طفلها، والاحتمال الأخر أن تختبىء في قريتها كفر أبو هريد وتعمل ممرضة كما كانت تقول لشداد قبل وفاته.

على الجانب الأخر، لم تتخلص إسراء التي تجسدها مريم الخشت من الفضيحة حتى بعد مساعدة نادرة ووفاة المرأة التي تهددها، لأن زوج تلك المرأة مازال معه نسخة من فيديو فضيحة حملها، وننتظر ماستكشف عنه الحلقات القادمة.

عملة نادرة الحلقة 20.. وفاة "شداد" والاستعانة بالجن من أجل الآثار

مسلسل عملة نادرة الحلقة 20.. عائلة أبو عصاية تستعين بالجن من أجل الآثار

أبطال مسلسل عملة نادرة 2023

مسلسل عملة نادرة يضم فريق عمل كبير من النجوم على رأسهم الفنانة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية.

ويشارك بالعمل الفني بمسلسل عملة نادرة إنتاج الشركة المتحدة التي تسلط الضوء على قضايا المجتمع المصري أيضا رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

والمسلسل من تصوير أحمد فهيم، و مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، والملابس لغادة وفيق، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة 

يعرض مسلسل عملة نادرة على قناة سي بي سي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

عملة نادرة مسلسل عملة نادرة الحلقة 21 عملة نادرة الحلقة 21 الحلقة 21 مسلسل عملة نادرة مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة موعد عرض مسلسل نيللي كريم تفاصيل احداث مسلسل عملة نادرة جمال سليمان اعادة مسلسل عملة نادرة مسلسل عملة نادرة قنوات عرض مسلسل عملة نادرة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل عملة نادرة الواحدة والعشرون مسلسل عملة نادرة 21

الأكثر قراءة

رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية يكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين

مجلس الوزراء يوافق على زيادة سعر توريد القمح إلى 1500 جنيه للإردب

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس "المقاولون العرب" برئاسة أحمد العصار

إخماد حريق نشب فى محصول قصب السكر بقنا

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023 وموظفي الدولة

لا إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية ببنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا