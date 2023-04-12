الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: جهود مكثفة لرفع ٱثار الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عن تواصل الجهود المكثفة للأحياء ومدينة بورفؤاد وانتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامنًا مع موجة الطقس غير المستقرة، فضلًا عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء على مدار ٢٤ ساعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد قامت برفع آثار المياه فور سقوط الأمطار بجميع أحياء بورسعيد، وأن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار جهود الاجهزة التنفيذية في رفع وسحب مياه الأمطار، مع رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة.

وأوضح أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة دفعت بعدد كبير من السيارات الناقلة و"الفاكيوم والنافوري" الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار.

وشدد محافظ بورسعيد على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولًا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، لافتًا إلى أنه تم التنسيق بين غرف العمليات بالمحافظة والأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للقيام بتطهير بالوعات الأمطار لسرعة تصريف المياه من خلال سيارات الكسح وطلمبات الشفط، فضلا عن انتشار أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وأماكن تجمعها، وإعادة توزيعها طبقًا لطبيعة المناطق التي تعرضت للأمطار، لضمان الاستفادة الكاملة منها وموافاة مركز العمليات بأي تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
استعدادات أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استفادة الأجهزة التنفيذي الاستعداد القصوى التحذيرات

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