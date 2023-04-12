«الرى»: تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى شبه جزيرة سيناء

قالت وزارة الموارد المائية والري إنه يجري حاليًا تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى شبه جزيرة سيناء، حيث انتهت الأعمال فى وادى الجرافى بمركز نخل بشمال سيناء من أخطار السيول بتكلفة ٣٢ مليون جنيه، وتم تنفيذ عملية إنشاء (١٠) خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بمركز نخل بتكلفة تتجاوز ٢ مليون جنيه.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز ٤٨ مليون جنيه، وأيضًا تم تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق– شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة ١٥ مليون جنيه، كما يتم حاليًا تنفيذ عملية إنشاء عدد (١٠) خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى ١٩ مليون جنيه، ونسبة تنفيذ ٩١%، وتنفيذ عملية إنشاء عدد (٢) بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٢٥%.

وكانت قد تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، بخصوص نجاح منظومة الحماية من أخطار السيول والمنفذة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء فى حماية المدينة جراء السيل القادم من أودية ميعر، وذلك من خلال سدود وادى ميعر التى تم إنشاؤها ضمن منظومة حماية المدينة من أخطار السيول.

وقال وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تقوم بالعديد من المجهودات فى مجال تحديث المنظومة المائية فى مصر من خلال تنفيذ أعمال تأهيل الترع والمساقى لتحسين عملية توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع، بالإضافة للتوسع فى التحول لاستخدام نظم الري الحديث لزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات الري الحديث بالأراضي الرملية، والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة، ومساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين.