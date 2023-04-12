الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: النصر السعودي يستغنى عن خدمات رودي جارسيا بسبب النتائج السلبية

رودي جارسيا
رودي جارسيا

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي النصر يستعد لإقالة مدرب الفريق الفرنسي رودي جارسيا خلال الساعات المقبلة.

وقالت مصادر صحيفة إن إدارة النصر قررت الاستغناء عن مدرب الفريق الفرنسي رودي جارسيا، في ما تبقى من منافسات هذا الموسم، بعد النتائج غير الجيدة التي تحصل عليها الفريق، خصوصاً بعد تعادل الفريق مع الفيحاء في الجولة 23 من دوري روشن.

وبحسب المصادر نفسها؛ ينتظر إعلان الخبر رسمياً خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن يكون بديل الفرنسي مدرب درجة الشباب إيفو ميليتش أو مدرب ناشئي النصر الذين حققوا الدوري السعودي للناشئين يوم أمس إلى نهاية الموسم، ما لم يتم التعاقد مع مدرب آخر خلال الفترة القادمة، حيث لم يتم اتخاذ القرار النهائي حول اسم البديل حتى الآن.

يذكر أن عقد المدرب مع النصر هو موسم واحد قابل للتجديد، وتبقى للنصر 7 جولات في دوري روشن، إضافة إلى مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين في حال وصل للمباراة النهائية.

ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد.

وأعلن نادي النصر السعودي، رسميًا، تجديد عقد البرازيلي تاليسكا، صانع ألعاب الفريق، حتى عام 2026، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي منذ أيام.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "أنهت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، إجراءات تجديد عقد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع النصر".

وأضاف النادي في بيانه، أن عقد أندرسون تاليسكا مع النصر يمتد حتى عام 2026، مشيرًا إلى أنه تم تجديد العقد بدعم من الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد.

وتمكن النادي الأصفر، من الحفاظ على خدماته تاليسكا، على الرغم من وجود اهتمام من جانب بعض الأندية التركية للحصول على خدماته.

وكان "تاليسكا" قد انضم لصفوف النصر السعودي، في مايو عام 2021، قادمًا من جوانجزو الصيني، بعقد يمتد لثلاث سنوات، حتى 2024، في صفقة قدرت بنحو 9.5 مليون دولار.

وفي موسمه الأول مع العالمي سجل النجم البرازيلي 21 هدفًا في 30 مباراة، شارك فيها مع النصر.

وفي الموسم الحالي، شارك تاليسكا في 19 مباراة مع النصر، سجل خلالها 17 هدفًا.

وسجل تاليسكا 3 أهداف هاتريك، خلال مباراة فريقه النصر، أمام الرائد، في ديسمبر الماضي، والتي انتهت بفوز العالمي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

النصر رودي جارسيا جارسيا دوري روشن الاتحاد

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