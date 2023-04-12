الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يهنئ مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

قدّم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، التهنئة لمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، لمدة ٤ سنوات، برئاسة الدكتور علاء كمال الدين عشماوي، وعضوية كلاً من الدكتورة راجية على طه، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الازهر، والدكتورة ثناء حسن صبري راضي نائباً لرئيس مجلس الإدارة لشئون التعليم العالي، والدكتورة أسماء عبدالمنعم مصطفى نائباً لرئيس مجلس الإدارة لشئون التعليم قبل الجامعي، والدكتور علاء السيد عبد الغفار كلية الطب البيطري جامعة بنها، والدكتورة سمية حسنى محمود كلية الطب بجامعة قناة السويس، والدكتورة هدى عبدالعظيم الطلاوى كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة، والدكتورة سحر محمد ابراهيم المرصفى كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما يضم مجلس الإدارة فى تشكيله أيضا الدكتورة سهير شعراوى محمد جمعة كلية التجارة بجامعة بنها، والدكتور شريف على محمد حماد وزير البحث العلمي السابق، والدكتور حسين مصطفى موسى خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رشدى رجاء زهران رئيس جامعة الإسكندرية السابق، والدكتورة ميرفت ابو بكرالديب كلية التربية جامعة بنها، والدكتورة زينب على محمد النجار كلية التربية جامعة عين شمس ، والدكتورة رشا عياد راغب خليل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

ويضم مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتما، في تشكيله ٣ أعضاء من أساتذة كليات جامعة بنها حيث تم تجديد الثقة للمرة الثانية: وهم الدكتورة سهير شعراوى محمد جمعة نائب رئيس جامعة بنها الأسبق للدراسات العليا والبحوث والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتورة ميرفت ابو بكر الديب عضو المجلس الرئاسى التخصصى والاستاذ المتفرغ بكلية التربية،  والدكتور علاء السيد عبد الغفار الأستاذ بكلية الطب البيطرى.

إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم جامعة بنها جمال سوسة رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها تجديد الثقة الدكتور علاء السيد عبد الغفار

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