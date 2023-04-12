الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل قتل مسنة لسرقتها فى حلوان للجنايات

محكمة
محكمة

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل مسنة لسرقتها بالإكراه.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل، بعدما قتل سيدة عجوزا خنقا فى حلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة عجوز داخل منزل فى حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين قيام عاطل بقتلها خنقا بعدما سرق حافظة نقودها ونقلت الجثة إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

إحالة عاطل قتل

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