"ذا صن": مصر وجهة سياحية ممتازة لقضاء العطلات الصيفية

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن مصر وجهة سياحية ممتازة لقضاء العطلات الصيفية خاصة لأصحاب الميزانية المتواضعة، وموطن لأشهر عجائب العالم القديم.

وذكرت الصحيفة أن الرحلات الجوية ستزداد إلى مصر خلال فصل الربيع، ووصفت مصر بأنها وجهة صيفية شهيرة.

وأشار التقرير إلى أن مصر موطن لأشهر عجائب العالم القديمة، فيمكنك أن ترى أهرامات الجيزة وأبوالهول ومعابد الأقصر والكرنك، ويمكنك أيضًا ممارسة العديد من الأنشطة، بما في ذلك ركوب الخيل والجمال والرحلات وركوب منطاد الهواء الساخن ورحلات السفاري.

وأوضحت الصحيفة أنه على مدار اليوم يمكنك زيارة الأسواق المزدحمة، حيث ستجد الحلويات والمتاجر المحلية، وإذا كنت تفضل قضاء أيامك على الشاطئ، فهناك الكثير من الشواطئ للاسترخاء والاستحمام الشمسي فضلًا عن الرياضات المائية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مصر تشتهر أيضًا بوجود العديد من الفنادق والمنتجعات التي تقدم باقات شاملة، يمكن العثور على أفضل العروض في أشهر منتجعات شرم الشيخ والغردقة.