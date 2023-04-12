الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز

مصر

مدبولى: سنصل إلى 150 مليون نسمة بحلول 2025

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

تحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن الزيادة السكانية في مصر، وما تتطلبه من تنمية وبناء مدن جديدة. 

وقال مدبولى، في حديث لصحيفة "الجورنال" الإيطالية، إن هناك توقعًا بأن نصل خلال 25 عامًا إلى 135 مليون نسمة، وتشير بعض التوقعات إلى 150 مليونًا بحلول عام 2050، لذلك نحن نبني مدنًا جديدة، كما كانت لدينا مشكلة مع المدن العشوائية، وقدمنا للسكان مبانٍ صحية، ونواصل البناء في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء أن استراتيجية الرئيس السيسي تقوم في الأساس قبل كل شيء على تحديث المناطق الريفية، والاستثمار في البنية التحتية لتحسين الحياة في القرى من خلال تحلية المياه، ونعمل على تحلية مياه البحر، وبالنسبة للحكومة، يعد تدريب الأجيال الشابة أولوية، فنحن نقوم بتحديث التعليم والرعاية الصحية والاستثمار في التقنيات الجديدة.

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