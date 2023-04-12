لماذا خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023؟

كشف موقع "إنفسترز أوبزرفر" المعني بأخبار سوق الأسهم والاستثمار أن توقعات صندوق النقد الدولي بأن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند مستوى 3.0% خلال السنوات الخمس المقبلة هو الأضعف منذ عام 1990.

وعزا الموقع توقعات صندوق النقد إلى مستويات الديون المرتفعة والارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية وحرب روسيا “التي من المرجح أن تستمر خلال عام 2023”.

وقال التقرير: يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6% فقط، ومنطقة اليورو 0.8%، والصين 5.2%، وروسيا 0.7%، ويتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% هذا العام.

وعن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي في عام 2023، سيصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8% في عام 2023 و3.0% في العام المقبل.

ويرى صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم العالمي سينخفض ​​إلى 7.0% هذا العام مقابل 8.7% في 2022 ويستغرق على الأقل حتى عام 2025 للعودة إلى المستوى المستهدف.