تعرف على الفرق بين الرمال البيضاء والسوداء

أوضح الدكتور علي عبدالنبي، خبير الطاقة، الفرق بين الرمال البيضاء والسوداء، قائلا إن الرمال البيضاء هي الرمال الموجودة على سطح الصحاري الخاصة بنا مثل الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء.

وأضاف علي عبدالنبي خلال لقاءه مع الإعلامية حور محمد، عبر فضائية extra news، أن الرمال البيضاء يوجد منها اللون البني واللون الأبيض، لافتا إلى أنه إذا كانت الرمال نقية ولا يوجد بها شوائب فإن لونها يكون أبيض، أما إذا كان بها شوائب وهي عبارة عن أكسيد الحديد ومواد أخرى يصبح لونها بني أو بيج.

وأوضح أن الرمال السوداء عبارة عن مواد ثقيلة جاءت من البراكين أو على مجرى النهر، مثل وادي الدلتا على سبيل المثال، لافتا إلى أن الرمال البيضاء أو الصفراء عبارة عن معدن السيليكون، مؤكداً أن السيليكون لا يكون موجود في الطبيعة كعنصر منفصل لكن يكون عبارة عن ثاني أكسيد السيليكون وتسمى بالسيليكا.

وأشار إلى أن السيليكا إذا كانت نقية 99% أو من فوق الـ 95% يكون لونها أبيض ، وتقل نسبة الحديد فيها، لكن لو أقل من 95% يكون بها شوائب ويتغير لونها ليصبح بيج أو أصفر أو بني.