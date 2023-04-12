الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل حمل الرئيس الفرنسى رسالة من الصين لدول أوروبا؟.. محلل سياسى يجيب

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد المحلل السياسي توفيق حميد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح بأن تصريحات ماكرون واضحة بأن المرحلة المقبلة ليست مرحلة الولاء المطلق للولايات المتحدة الأمريكية".

 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أننا على أعتاب عالم متعدد الأقطاب، بحسب تصريحات الرئيس الصيني، معقباً: "يبدو أن ماكرون حمل رسائل من الصين إلى الدول الأوروبية".

 

وأوضح أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصين واضحة المعالم،  لافتاً إلى أنه يحاول تجميع أكبر عدد من الدول خلفه في اتجاه الصين، ولذلك يحتاج دعمًا أوروبيا لتنفيذ التفاهمات الجديدة مع الصين.

 

وأوضح أن أوروبا ليست متفقة في ما بينها بشأن تبعية أمريكا أو الاقتراب من الصين بصورة جزئية، لافتاً إلى أن إنجلترا مع أمريكا قلبًا وقالبًا، في حين أن الجزء الشرقي كانت له علاقات عميقة مع روسيا، كما أن دول مثل ألمانيا تتحرك على استحياء لأن هناك قواعد أمريكية على أرضها.

 

 وأشار إلى أن هناك قرارات جديدة ستظهر في الأفق من بعض الدول الأوروبية، بهدف النجاة من آثار الحرب، معقباً:" الحل الوحيد أمامهم هو اتخاذ موقف مغاير للموقف الحالي، حتى لو وصل الأمر أن تضغط دول أوروبا على قبول السلام عكس رغبة أمريكا".

الأكثر قراءة

سقوط أمطار غزيرة غرب الإسكندرية

بشارة: تعامل فورى لسقوط تجمعات الأمطار بمحافظة الإسماعيلية

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتى اليوم فى الدورى الممتاز

الحلقة 20 مسلسل الكتيبة 101.. العميد الدسوقى: معركة الشيخ زويد بداية نهاية التنظيم

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

"ذكريات صينية فى عيون أجنبية".. كتاب جديد يغطى مائة عام من تحولات الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا