إصابة 7 أشخاص فى سقوط سقف حجرة عقار قديم شرق الإسكندرية

شهدت منطقة عزبة النخل التابعة لحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، سقوط سقف حجرة عقار قديم مكون من ثلاث طوابق؛ مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص من سكان العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط سقف حجرة بالدور الأول علوي على الدور الأرضي بالعقار المكون من ثلاثة أدوار بمنطقة عزبة النخل بدائرة قسم الشرطة مما تسبب في وقوع إصابات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها، وتم استخراج المصابين من أسفل الأنقاض، وهم منى صلاح الدين، وجنات أحمد السيد، وفاطمة صلاح الدين، وياسين محمد حمدي، وإنجي حسن صلاح، وهاجر حسن صلاح، وفريدة محمد حمدي، تتراوح بين كسور وإصابات طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى الميري لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتم إخلاء العقار لخطورته الداهم وعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وغلق مدخل العقار بالحواجز الخشبية.

وكانت قد قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع شخص مصرعه أسفل أنقاض عقار قديم خالي من السكان انهار سقفه بحارة المغاربة، بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية، وإنقاذ 3 أشخاص مصابين بكدمات وكسور، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار العقار وتحديد التلفيات، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، بورود بلاغ يفيد بانهيار سقف داخلي بعقار بحارة المغاربة دائرة القسم، مما تسبب في مصرع وأصابه 4 الأشخاص أسفله.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية وقوات من الحماية المدنية وترافقها سيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة، وبالمعاينة الأولية والفحص تبين إنهيار سقف بعقار بحارة المغاربة مكون من 4 طوابق، وتبين أنه صادر له قرار ترميم وإزالة منذ عام 1999، وأن السقف المنهار سقط على محل أسفل العقار محل البلاغ، دائرة قسم المنشية التابع لحي الجمرك.

وتم إنقاذ 3 أشخاص من أسفل الأنقاض مصابين بكسور وكدمات، وانتشال جثه شخص آخر يدعى "أشرف" 51 سنة، أسفل أنقاض العقار من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.