انتشار مكثف لعمال مجلس مدينة زفتى لرفع آثار الأمطار (صور)

انتشر عمال مجلس مدينة زفتى، مدعومين بمعدات الوحدة المحلية، وعمال الصرف الصحي، وسيارات شفط وكسح المياه التابعة لشركة المياة بمحافظة الغربية، في مختلف شوارع المدينة، لسحب تراكمات مياه الأمطار التي تعرضت لها كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة منذ قليل، والتي استمرت لمدة اقتربت من الساعة.

أشرف على عمال مجلس المدينة وعمال الشركة المحاسب إبراهيم فايد رئيس المجلس، ومجاهد الدرف نائب رئيس مجلس مدينة زفتى، مؤكدًا التواجد في الشوارع على مدار الساعة، حيث يطوف العمال شوارع المدينة التي وردت منها الشكاوى، والتي لم يرد منها شكاوى في محاولة منهم لتهيئة الشوارع للمارة قبيل دخول اليوم الجديد، وحتى يتمكن التلاميذ والطلاب والموظفون من الذهاب لأعمالهم الأربعاء.

وأكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن طارق رحمي محافظ الغربية يتابع عن كثب عمليات إزالة مياه الأمطار من الشوارع التي شهدتها العديد من قطاعات المحافظة، لافتًا إلى أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة، إلى جانب تقسيم المدن والأحياء والمراكز لقطاعات، وتكليف مسئول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الأمطار.

من جهته أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجهود الوحدات المحلية في رفع مياه الأمطار والتعامل الفوري والسريع معها، وذلك عقب تعرض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ فور سقوط الأمطار في مراكز زفتي، طنطا، المحلة، وسمنود.

وخلال الجولة تفقد المحافظ قيام رجال الوحدات المحلية بالتعامل الفوري ورفع مياه الأمطار من خلال السيارات المتمركزة في الأماكن المتفق عليها في الاجتماعات التنسيقية.

وأشار محافظ الغربية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء في الشوارع، لحين الانتهاء من موجة الطقس التي تعرضت لها المحافظة، مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمدن والمديريات.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، بالدفع بسيارات إضافية لشفط المياه ونزح التراكمات على الطرق الرئيسية والسريعة منعاً لحدوث إعاقة مرورية.

وتابع "رحمي" من خلال غرفة العمليات الرئيسية، انتظام العمل بكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الكهرباء، مشددًا على استمرار انتشار وتمركز معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أماكن التمركز المتفق عليها خلال الاجتماعات التنسيقية.

ويهيب الدكتور طارق رحمي بالمواطنين البقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية، مع استقبال كافة شكاوى المواطنين على الرقم الأرضي 0403341233 أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01550502836 و 01550502837.

رفع آثار الأمطار من مدينة زفتى

رفع آثار الأمطار من مدينة زفتى