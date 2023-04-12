الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لماذا غيرت فرنسا نهجها وأتجهت إلى الصين؟.. خبير يجيب

فرنسا
فرنسا

قال أبو بكر باذيب الباحث في الشؤون الاستراتيجية،  إن الاتحاد الأوروبي يعاني خلافات حادة في ما بين الدول ، لكنه يظهر للعالم وكأنه متفق.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك جانبا آخر يحكم تصريحات ماكرون الفترة الماضية، وهو تحالف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا "أوكس"، لافتاً إلى أنه يعتبر تحالف قومي أنجلو ساكسوني ضد أفكار الاتحاد الأوروبي.

 

 وأوضح أن فرنسا تضررت من هذا التحالف على مستويين، المستوى الأول هو إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية إلى استراليا ونقلها إلى كندا، وظهر هذا في تصريحات فرنسا وقتها التي هاجمت أمريكا وبريطانيا، أيضا بيع أمريكا الغاز لأوروبا بأضعاف قيمته.

 

وأشار الباحث في الشئون الاستراتيجية ،  إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون يحاول الآن الرد على هذه الحالة من الانفصال الأمريكي عن أوروبا، وحاول أن يوصل هذا التصور للصين، لافتاً إلى أن رد الرئيس الصيني أشار إلى أن بكين ستكون داعمة للاستقلال الأوروبي ليكون قطبا جديدا في عالم متعدد الأقطاب.

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