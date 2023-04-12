انتصرنا على أقوى تنظيم إرهابى.. أحمد موسى: يجب دعم الجيش والشرطة للحفاظ على الدولة

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر انتصرت على أقوى تنظيم إرهابي في العالم.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه يجب دعم الجيش والشرطة للحفاظ على الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة الحذر والتعامل بوطنية.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن الحرب على الدولة المصرية ما زالت مستمرة وخاصة بعد الانتصار على أقوى تنظيم إرهابي عالمي، مطالبا بضرورة الحفاظ على مصر، معقبا: "أقول للرأي العام خلوا بالكم، علينا أن نتحلى بالوعي، بلدك يحتاج إلى كل يد تساند وتدافع وتقف مع الجيش والشرطة والرئيس".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "يجب أن نكون كلنا سندا مع بعضنا ولبعضنا وليس أمامنا بديل آخر، الجيش والشرطة المصرية والرئيس المصري دمروا كل مخططات المؤامرة الكبرى".

وأكد أن المواطن المصري له دور كبير في دعم وطنه، كما أن له دورا أيضا على السوشيال ميديا بالدفاع عن وطنه، معقبا: “إحنا اتبعت لنا أكبرتنظيم إرهابي في العالم عشان يدمرونا، ومش هيسيبونا، كانوا باعتينهم لينا عشان ياخدوا أراضينا ويقسموها، وطول ما إحنا ماشيين في مشروعنا الوطني الخالص، فإننا سنصل إلى بر الأمان”.