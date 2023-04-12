"الأرصاد" تحذر المواطنين من موجة الطقس السيئ وتكشف ذروة الأمطار

قالت د.منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد مع انخفاض درجات الحرارة نشهد الأمطار متفاوتة الشدة، حيث شهدناها خلال ساعات المساء الماضية على أغلب محافظات الجمهورية.

أضافت منار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الأمطار مستمرة حتى الآن، لافتة إلى أن ذروة الأمطار الآن، وسوف تستمر معنا حتى مساء الأربعاء.

أوضحت أن ذروة الأمطار حالياً في محافظات الوجه البحري، من الاسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، المنوفية، الغربية، الشرقية.

أشارت إلى أن الأمطار تتقدم على مناطق من الاسماعيلية، كما أن هناك أمطار في القاهرة الكبرى وفي الجيزة، لكن أمطار المناطق الشمالية أعلى وأكثر ، حيث تعتبر أمطار متفاوتة الشدة ورعدية ويتساقط معها حبات البرد وهي الكرات الثلجية.

وبينت أن أمطار القاهرة الكبرى والجيزة هي أمطار متوسطة ومن الممكن أن تكون رعدية في بعض الأماكن، لكن الأمطار الغزيرة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

أشارت إلى أن الأمطار ستستمر معنا مدار الليل حتى الأربعاء وطوال يوم الأربعاء الذي يشهد أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح يعمل على زيادة احساسنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس فترة الليل وفترات النهار، محذرة المواطنين من موجة الطقس السيء والسير أسفل المباني المتهالكة وأسفل الأشجار .