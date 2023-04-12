الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"سره الباتع" الحلقة 21.. "بونابرت" يطلب من "كيلمونت" العودة لفرنسا

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع

دارت أحداث الحلقه الـ21 من مسلسل سره الباتع، حول مقاومة الشعب المصري لقادة جيش الحملة الفرنسية، الذين قهرتهم قرية شطانوف، إذ أسرت قائد جيش الحملة الفرنسية في قرية شطانوف بيلو، بعدما قبض عليه شباب القرية بقيادة حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني.

مسلسل سره الباتع  الحلقة 21

ناقش المخرج خالد يوسف من خلال مسلسل سره الباتع، حكاية التفاف الشعب المصري حول رموز وأساطير النضال الشعبي، والتي تلخصت في حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، في حقبة الاحتلال الفرنسي لمصر.

 مسلسل سره الباتع الحلقة 21

بدأت الحلقة الـ 21 من مسلسل سره الباتع بوصول قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت إلى قرية شطانوف لتأديب أهالي القرية بنفسه، بسبب اختطافهم لبيلو، القائد الفرنسي، ويلقي نابليون بونابرت بمساعدة القائد كليبر القبض على عدد كبير من شباب القرية.

يطلب نابليون بونابرت من المؤرخ الفرنسي كليمونت، والذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي، أن يتعرف على حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني بين صفوف شباب القرية المقبوض عليهم إلا أنه يرفض، فيطلب منه نابليون بونابرت العودة إلى فرنسا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

حددت القنوات الفضائية on وon drama مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

اقرأ أيضًا

تعرف على تردد القنوات الناقلة للحلقة الـ 20 من مسلسل سره الباتع

سره الباتع مسلسل سره الباتع مسلسل خالد يوسف سرة الباتع الحلقة 21 مواعيد مسلسل سره الباتع مسلسلات رمضان 2023 يوسف إدريس أبطال مسلسل سره الباتع مواعيد عرض مسلسل سرة الباتع الحلقة 21 مسلسل سرة الباتع الحلقة 21 مسلسل سرة الباتع الحلقة الحادية والعشرون مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة الحلقة 21 من مسلسل سرة الباتع

مواد متعلقة

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. حامد يهدد الشيخ شهاب لتعاونه مع الفرنسيين

كواليس مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. عمرو العمروسي يخطط لقتل أحمد فهمي

كواليس مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. حنان مطاوع تلعب أول دور لها في صفوف المقاومة

ملخص مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. أحمد عبدالعزيز يحرق الأراضي الزراعية لخدمة الفرنسيين

تعرف على القنوات الناقلة للحلقة الـ 21 من مسلسل سره الباتع

تعرف على مواعيد عرض الحلقة الـ 21 من مسلسل "سره الباتع"

مسلسل سره الباتع الحلقة 20.. عايدة رياض تعنف حنان مطاوع لعلاقتها بحامد

بعد قليل.. بدء إعادة الحلقة 20 من مسلسل سره الباتع

الأكثر قراءة

سقوط أمطار غزيرة غرب الإسكندرية

بشارة: تعامل فورى لسقوط تجمعات الأمطار بمحافظة الإسماعيلية

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتى اليوم فى الدورى الممتاز

الحلقة 20 مسلسل الكتيبة 101.. العميد الدسوقى: معركة الشيخ زويد بداية نهاية التنظيم

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

"ذكريات صينية فى عيون أجنبية".. كتاب جديد يغطى مائة عام من تحولات الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا