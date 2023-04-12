"سره الباتع" الحلقة 21.. "بونابرت" يطلب من "كيلمونت" العودة لفرنسا

دارت أحداث الحلقه الـ21 من مسلسل سره الباتع، حول مقاومة الشعب المصري لقادة جيش الحملة الفرنسية، الذين قهرتهم قرية شطانوف، إذ أسرت قائد جيش الحملة الفرنسية في قرية شطانوف بيلو، بعدما قبض عليه شباب القرية بقيادة حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني.

مسلسل سره الباتع الحلقة 21

ناقش المخرج خالد يوسف من خلال مسلسل سره الباتع، حكاية التفاف الشعب المصري حول رموز وأساطير النضال الشعبي، والتي تلخصت في حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، في حقبة الاحتلال الفرنسي لمصر.

مسلسل سره ا لباتع الحلقة 21

بدأت الحلقة الـ 21 من مسلسل سره الباتع بوصول قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت إلى قرية شطانوف لتأديب أهالي القرية بنفسه، بسبب اختطافهم لبيلو، القائد الفرنسي، ويلقي نابليون بونابرت بمساعدة القائد كليبر القبض على عدد كبير من شباب القرية.

يطلب نابليون بونابرت من المؤرخ الفرنسي كليمونت، والذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي، أن يتعرف على حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني بين صفوف شباب القرية المقبوض عليهم إلا أنه يرفض، فيطلب منه نابليون بونابرت العودة إلى فرنسا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

حددت القنوات الفضائية on وon drama مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.