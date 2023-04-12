الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب إنتر ميلان: بنفيكا لم ينتهِ بعد ودعونا نستمتع بهذه الليلة

سيموني إنزاجي
سيموني إنزاجي

أكد سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر، أن فريقه لم يحسم بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الفوز على بنفيكا.

وقال إنزاجي في تصريحات ما بعد اللقاء:“لعبنا مباراة رائعة ضد فريق لعب مع جميع الفرق الصعبة، دعونا نقول أن الجولة الأولى فقط انتهت وبنفيكا لم ينتهي بعد”.

وأضاف:“قدمنا مباراة رائعة ضد فريق وجمهور كبير، لم نقدم مباريات جيدة في الكالتشيو الفترة الماضية لكن كان ذلك بسبب ضغط المباريات ودعني أكررها لعبنا فقط أول 90 دقيقة”.

واقترب إنتر الإيطالي بشكل كبير من بلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بفوزه المثير على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2 - 0 اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة القارية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم نيكولو باريلا بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 51 وتبعه المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بتسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 82. 

وسيكون الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف، كافيا لإنتر ميلان في مباراة الإياب لكي يعبر إلى المربع الذهبي. 

ومرت أول ربع ساعة من المباراة وسط أداء متوازن من جانب الفريقين، لكن دون أن يكون لأي منهما اليد العليا.

وجاءت أول فرصة حقيقية في الدقيقة 16 عندما سدد رافا سيلفا لاعب بنفيكا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن أندريه أونانا حارس إنتر ميلان تصدى لها. 

وبمرور الوقت بسط إنتر ميلان سيطرته على المباراة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس اوديسياس فلاشوديموس. 

ولم تشهد الدقائق الأخير أي جديد لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي. وبعد مضي ست دقائق من بداية الشوط الثاني تقدم باريلا بهدف لإنتر ميلان بضربة رأس رائعة، بعد تمريرة ذكية من جانب أليساندرو باستوني. 

وكاد جواو ماريو أن يدرك التعادل لبنفيكا في الدقيقة 57 لولا صلابة دفاع الفريق الإيطالي وأنقذ الحارس اوديسياس فلاشوديموس مرمى بنفيكا من هدف محقق في الدقيقة 67 ،وتصدى لتسديدة قوية أطلقها إدين دجيكو. 

وضاعت فرصة جديدة لإنتر ميلان في الدقيقة، 77 بعد تمريرة من باستوني إلى دينزل دومفريس الذي سدد بالرأس، لكن حارس بنفيكا وقف له بالمرصاد. 

وقبل ثمان دقائق من النهاية حصل إنتر ميلان على ضربة جزاء نتيجة لمسة يد ضد جواو ماريو، ليترجمها لوكاكو إلى الهدف الثاني للفريق الإيطالي.

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