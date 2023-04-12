الولايات المتحدة توافق على بيع منظومة "هيمارس" الصاروخية لـ"المغرب"

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن موافقة وزارة الخارجية على عملية بيع لأنظمة "هيمارس" الصاروخية للمملكة المغربية، حيث أكد البنتاجون أن صفقة بيع أنظمة هيمارس وملحقاتها إلى دولة المغرب تصل قيمتها إلى ما يقرب النصف مليار دولار.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الصفقة مع المملكة المغربية شملت الموافقة على بيع محتمل لأسلحة المواجهة المشتركة وملحقاتها إلى المغرب بقيمة ربع مليار دولار أمريكي، وذلك بالإضافة إلى أنظمة "هيمارس" وهي راجمة صواريخ سريعة التنقل ويمكن تركيبها على مدرعات خفيفة وتقوم بإطلاق صواريخ موجهة ودقيقة للغاية، وبمقدور هذه الأنظمة أن تحمل على متنها 6 قذائف نفاثة أو صاروخًا باليستيًا واحدًا.

وتضم حاوية المنظومة 6 مواسير متحكمًا فيها أوتوماتيكيا، ويبلغ مدى إطلاق صواريخ ثمانين كيلومترًا، وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية قد أبدت، في وقت سابق، اهتمامًا كبيرًا بهذا النوع من الأسلحة نظرًا للأدوار القتالية التي تتمتع بها.

يذكر أن الدولة المغربية قد عززت قدراتها خلال السنوات الماضية، وأخرها تعاقدها على إداخل طائرات "أباتشي" لمنظومتها الجوية لتصبح البلد الـ 17 عالميًا الذي يملك تلك الطائرات التي تعتبر أفضل طائرة هيلكوبتر هجومية في العالم، بعد أن وقعت المغرب عقدًا مع شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات في 2020 لشراء 24 طائرة أباتشي في صفقة وصلت إلى 1.5 مليار دولار، لتصبح المغرب ثاني دولة في إفريقيا تملك طائرات أباتشي بعد مصر، والخامسة على مستوى الدول العربية.