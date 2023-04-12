حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-4-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية سيطرة الطقس الشتوي الأجواء في القاهرة وباقي المحافظات اليوم الأربعاء، مع تراجع كبير في درجات الحرارة ، سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء.

حالة الطقس اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم بسبب حدوث انخفاضات حادة في الحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح، وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة إلى أول العشرينات بعد أن استمر عند معدلات أول الثلاثينات لتعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا من جديد مع الأمطار والتي تكون رعدية أحيانًا على أغلب أنحاء شمال البلاد من سواحل المتوسط ومحافظات الدلتا ومدن القناة وسيناء حتى القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية مع هبّات شديدة بعض الوقت مصحوبة بكتل هوائية باردة تزيد من الاحساس ببرودة الطقس وتثير الرمال والأتربة أثناء نشاطها .

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة : العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

الإسكندرية : العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

محافظة مطروح : العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

محافظة أسيوط : العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.