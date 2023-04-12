الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-4-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية  سيطرة الطقس الشتوي الأجواء في القاهرة وباقي المحافظات اليوم الأربعاء، مع تراجع كبير في درجات الحرارة ، سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء.

 

حالة الطقس اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم بسبب حدوث انخفاضات حادة في الحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح، وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة إلى أول العشرينات بعد أن استمر عند معدلات أول الثلاثينات لتعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا من جديد مع الأمطار والتي تكون رعدية أحيانًا على أغلب أنحاء شمال البلاد من سواحل المتوسط ومحافظات الدلتا ومدن القناة وسيناء حتى القاهرة الكبرى.

«صرف الإسكندرية» ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

سويلم: معظم مساحة مصر صحراء لقلة الأمطار

وتنشط الرياح الشمالية الغربية مع هبّات شديدة بعض الوقت مصحوبة بكتل هوائية باردة تزيد من الاحساس ببرودة الطقس وتثير الرمال والأتربة أثناء نشاطها .

 

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة : العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

 

الإسكندرية : العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

 

محافظة مطروح : العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

 

محافظة أسيوط : العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

txt

وداعًا للأجواء الباردة.. «الأرصاد» تُعلن موعد بداية فصل الصيف

الطقس حالة الطقس سقوط الأمطار درجات الحرارة الأرصاد الجوية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-4-2023 فى مصر

مدبولى: سنصل إلى 150 مليون نسمة بحلول 2025

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 12-4-2023 فى مصر

الأرصاد تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية (فيديو)

للمصريين بالخارج.. آخر موعد للاستفادة بمبادرة استيراد السيارات

إجراءات النيابة العامة عقب إخطارها بوفاة ضحية الكلب بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا