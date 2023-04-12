الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لماذا يسعى "ماكرون" للخروج من العباءة الأمريكية؟

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

علق د.دانيال ملحم، أستاذ الاقتصاد الدولي، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضرورة تخلي أوروبا عن التبعية الأمريكية، قائلاً "إن ما قاله ماكرون ليس بجديد، حيث قاله في 2017 و2019 وحتى في بداية الحرب الأوكرانية، فكثير ما ظهر وطالب بالاستقلالية الإستراتيجية لأوروبا. 

أضاف ملحم خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج مطروح للنقاش المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن اليوم لا يمكن الحديث عن استقلالية سياسية لأن أوروبا لن تستطيع الخروج من العباءة الأمريكية على المدى المنظور.

وأوضح أن السياسة الحمائية المتبعة من الرئيس بايدن والذي كان المتضرر الأكبر منها أوروبا، لافتا إلى أن أغلب الرؤساء الأوروبيين ذهبوا إلى الصين لأن شكل النظام الاقتصاد الأوروبي يعمل على التنافسية وهو شبيه بالنظام الاقتصادي الصيني.

وبين أن الصين ابتداءً من عام 2016 مازالت تحاول إلى سياسة  تحفيز الطلب الداخلي لكنها لم تنجح إلى الآن.

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