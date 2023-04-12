رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر يكشف أسباب إيقاف حركة البالون الطائر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، إن إيقاف حركة البالون الطائر يرجع إلى سلطة الطيران المدنى، حيث تقرر الإيقاف نظرا إلى الحالة الجوية والتقلبات التي تؤثر سلبا على حركة البالون الطائر، مشيرا إلى أن شركات البالون الطائر معتادة على هذا الإيقاف فى نفس التوقيت من كل عام؛ نظرا إلى الأحوال الجوية المتقلبة التي تصاحب شهر أبريل.

وأضاف “عثمان”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سرعة الرياح واتجاها تؤثر على حركة البالون الطائر، مشيرًا إلى أن إلغاء رحلات البالون الطائر فى ظل الظروف الجوية المتقلبة أفضل من تأثر البالون بالحركة الجوية أثناء طيرانه بالجو، لافتا إلى أن قرار الإلغاء يأتى في إطار الحرص على حياة السائحين، وذلك بعد رصد حالة الطقس، والتي أكدت عدم صلاحية إقلاع البالون الطائر؛ بسبب سرعة الرياح، والتي تزيد على السرعة المسموح بها لطيران البالون.

وأوضح عثمان أن قرار إلغاء رحلات البالون الطائر يأتى بعد قيام طيارو البالون بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح شديدة للغاية وغير مناسبة للإقلاع، وعلى الفوريصدر قرار بوقف الرحلات.

وإشار عثمان إلى أن محافظة الأقصر تشهد رواجا سياحيا وتدفقا من جميع الجنسيات العالمية على زيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي، مشيرا إلى أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا.



وأكد عثمان على التزام جميع الشركات العاملة فى البالون بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، موضحا أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، والتى اصبحت واحدة من اهم البرامج السياحية التى يحرص السائحين على نزهة البالون الطائر.