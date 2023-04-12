الأقمار الصناعية تكشف سقوط أمطار متوسطة الشدة على هذه المناطق

خريطة الأمطار غدا

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية من (السلوم إلى الإسكندرية) ومناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تزداد شدتها مع تقدم ساعات الليل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء، انخفاضًا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب وجنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

ويتوقع أن يشهد الطقس غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأربعاء على شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الارصاد أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، واعتبارا من الساعات الأولى من غدٍ الأربعاء أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا حتى مساء الأربعاء على مناطق متفرقة فترات متقطعة، وأمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، واعتبار من مساء الساعات الأولى من يوم الأربعاء حتى نهايته تكون متوسطة تغزر أحيانا، وأمطار خفيفة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وأمطار خفيفة ليلا على مناطق من سلاسل البحر الأحمر، واعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأربعاء حتى نهايته تكون متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا، و أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد يوم الأربعاء.