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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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21 رمضان.. وصفات سريعة للسحور اليوم الأربعاء 12-4-2023

السحور
السحور

تهتم السيدات بتقديم وصفات سريعة للسحور لأفراد أسرتها طوال شهر رمضان ، حتى لا تشعر الأسر بالروتين في تناول نفس الوجبات كل يوم طوال شهر رمضان،  وتعرض الدستور وصفات سريعة للسحور يفضلها أغلب أفراد الأسرة  بالمكونات والطريقة في التقرير التالي: 

 

وصفات سريعة للسحور


سلطة بطاطس بالشبت 
المقاديرالبطاطس: 2 حبة (مسلوقة مقشرة ومقطعة مكعبات)- الثوم : فص (مهروس)- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة- الشبت : ملعقة صغيرة (طازج مفروم) - ملح : نصف ملعقة صغيرة - فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة . 

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طريقة التحضير
اخلطي البطاطس مع الشبت في طبق، ثم اخلطي الملح و الفلفل وزيت الزيتون وعصير الليمون وصبي المزيج فوق البطاطس وحركي حتى تتمازج المكونات، وقدميها كـ وصفة سريعة للسحور دافئة أو باردة حسب الرغبة.

وصفات سريعة للسحور ٢١ رمضان 

 

فطائر التونة للسحور

لعمل وصفة سريعة للسحور من فطائر التونة لابد من تجهيز عجينة العشر دقائق ، ثم توفير هذه المقادير - البصل : 1 حبة (مفروم) - التونا : علبتين (مصفاة من الماء) - الأعشاب الإيطالية : نصف ملعقة صغيرة - زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة - الثوم : فص (مهروس) - جبن موزاريلا : كوب (مبشور).


طريقة التحضير
سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى، أضيفي الثوم وقلبي دقيقة ثم أضيفي الأعشاب الايطالية وقلبي، ضعي التونة في طبق واسع وأضيفي خليط البصل والثوم والأعشاب وحركي المزيج، أضيفي جبن الموزريلا المبشور وقلبي الخليط.


مدي العجين على سطح مرشوش طحين ثم قطعيها دوائر، وزعي الحشو في دوائر العجين وأغلقي أطرافها.


ضعي الفطائر في صينية الفرن وأدخليها الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تنضج العجين وتتحمر وقدميها دافئة أو ساخنة حسب الرغبة.

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وصفات سحور رمضان 2023 بأكلات مفيدة وصحية

للسحور ٢١ رمضان وصفات سريعة للسحور اليوم الأربعاء سريعة للسحور

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