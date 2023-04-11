واشنطن توافق علي بيع منظومة صواريخ هيمارس للمغرب

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الامريكية البنتاجون، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة لبيع المغرب 18 منظومة صواريخ "هيمارس" بقيمة 524 مليون دولار.

وقالت الوكالة إن مثل هذه الصفقة ستعمل على تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، حيث إنها تضمن تقديم المساعدة إلى "حليف رئيسي خارج "الناتو" وهو شريك مهم في سياق ضمان الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا" حسب بيان رسمي.

ووافقت وزارة الخارجية أيضًا، على بيع المغرب صواريخ جو أرض من طراز "إيه جي إم-154" وصواريخ تدريب، وتوفير الخدمات الهندسية واللوجستية نيابة عن الحكومة الأمريكية والمقاولين المرتبطين بها، بقيمة نحو 250 مليون دولار.

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونجرس الأمريكي رسميا بهذه القرارات. وأمامه الآن شهر لمراجعة الصفقة المحتملة والموافقة عليها أو رفضها.