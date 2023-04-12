الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: زيارة ماكرون للصين محاولة فرنسية لفرض رؤيتها على النظام العالمي الجديد

ماكرون
ماكرون

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، إن ملامح نظام دولي جديد يتشكل، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية فرضت العديد من المتغيرات سواء على الدور الأمريكي أو الدور الأوروبي، أو من خلال التنافس بين الأقطاب المرشحة  للصعود في ظل هذا النظام الدولي الجديد.

وأضاف “السعيد” خلال مداخلة عبر “سكايب” ببرنامج “مطروح للنقاش”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن زيارة ماكرون إلى الصين لم تكن منعزلة عن هذا السياق، وهو البحث عن بدائل للدور  الأمريكي ، خاصة أن  فرنسا لديها رؤية أقرب إلى فكرة الاستقلالية الاستراتيجية، أو محاولة تصعيد أوروبا لتكون قطباً ثالثًا إلى جانب كل من الولايات المتحدة والصين.

وتابع أن “ماكرون” يحاول منح فرنسا دور أكبر من مجرد كونها دولة داخل الاتحاد الأوروبي حيث يحاول الرئيس الفرنسي أن يقدم نفسه كزعيم لأوروبا خاصة بعد خروج بريطانيا التي كانت القوى العسكرية الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي، والآن فرنسا هي القوى العسكرية الأكبر داخل أوروبا. 

وأشار إلى أن هذا من وجهة النظر الفرنسية يرتب مسؤوليات على باريس من أجل قيادة أوروبا.

وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة تدرك أن فكرة التحالف الاستراتيجي الذي كان يسبق الحرب الروسية الأوكرانية مع أوروبا، يبدو أنه عانى الكثير من المشكلات ، وتضررت بشكل واضح من هذه الحرب. 

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