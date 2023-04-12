خالد منتصر ومدحت العدل يناقشان أزمة السيناريو فى الدراما المصرية بمؤسسة إنسان

تستضيف مؤسسة ودار نشر انسان أولى ندوات صالون الكاتب والإعلامي خالد منتصر في ندوة لمناقشة أزمة السيناريو في الدراما المصرية بحضور الشاعر والسينارست مدحت العدل، وذلك في الساعة الثامنة مساء الخميس الموافق 13 إبريل بمقر مؤسسة دار إنسان ب 38 عبد الخالق ثروت .

تدور الندوة حول أزمة السيناريو في الدراما المصرية في محاولة للإجابة عن العديد من الأسئلة والتي منها هل الدراما وعظ وخطب؟ ، هل المخرج الجيد يصنع مسلسلاً ناجحاً مع سيناريو ضعيف؟، هل استفادت الدراما من ورشة الكتابة الدرامية؟، لماذا لا توجد نصوص جيدة إلا قليلاً في الفترة الأخيرة في الدراما المصرية؟، هل يتم وضع وكتابة الدراما حسب توجهات المجتمع وثقافته الغالبة أم الدراما هي التي توجه المجتمع وسلوكه ونمط حياته؟

أما عن خالد منتصر

خالد منتصر يعد واحد من أبرز الكتاب والإعلاميين التنويريين وصفه الإذاعي والشاعر القدير فاروق شوشة بانه "واحدا من صناع الإعلام العلمي في الفضائيات‏، ومن خلال كتاباته ومعاركه المحركة والمؤثرة‏. واحدا من كتاب القصة القصيرة الموهوبين والنادرين وصناع التحقيقات العلمية الجريئة والمقتحمة‏، وكاتبا ومعدا إذاعيا يبهر بمادته الجديدة ومداخله المغايرة ودعوته الدائبة الي الاستنارة‏، وأخيرا من خلال إطلالته علينا علي الشاشة الصغيرة محاورا ومناقشا ومشاركا بالوعي والتوجيه والتصحيح والاضافة لكل ما يعرض له في برامجه الناجحة والمدهشة‏.‏ "

أما عن مدحت العدل

هو الكاتب والشاعر والسيناريست والذي قدم العديد من سيناريوهات أفلام السينما المصرية والتي منها " شورت وفانيلة وكاب" ، " أصحاب ولا بيزنس" ، "آيس كريم في جليم"، " بلية ودماغه العالية" ، "مافيا" .. ومن المسلسلات كان مسلسل "محمود المصري " ، "الداعية " ،"حارة اليهود" وغيرها الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية .. ولا ننسى أيضا أعماله الغنائية لأشهر المطربين يأتي في مقدمتها أوبريت الحلم العربي الذي غناه كل عربي مع نخبة من مطربي الوطن العربي .. وكذلك أغنيات لعمرو دياب وسميرة سعيد ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وغيرهم ..