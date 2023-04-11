الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبرزها استحضار النية.. «أمين الفتوى» يكشف شروط وآداب الاعتكاف في رمضان

الاعتكاف
الاعتكاف

كشف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى، شروط وآداب الاعتكاف في المسجد، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 2023.

شروط الاعتكاف

وقال “عبد السميع” خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، إنه لابد من استحضار النية قبل دخل المسجد للاعتكاف، والأمر الثاني هو الانشغال بالصلاة والعبادة، وثالثًا عدم الخروج من المسجد إلا بقصد حاجة الإنسان كالوضوء والاغتسال. 

وتابع أنه يجب على المعتكف أن يكون على طهارة دائمًا، ففي حالة حدوث أي عارض يخل بالطهارة كالاحتلام فلابد من الاغتسال، والشرط الأخير أن يكون هناك انقطاع للعلاقة الزوجية بين الزوجين، وأن يقيم بالمسجد طوال فترة الاعتكاف لأن الخروج من المسجد قاطعًا للاعتكاف.

وأوضح أن أقل الاعتكاف عشر دقائق مستدلًا بحديث الرسول عليه السلام: "من اعتكف قدر فواق ناقة فكانما اعتق رقبة من ولد إسماعيل"، مشيرًا إلى أنه ليس هناك حدًا لاقل الأعتكاف حتى لوجمعه المعتكف مع فترة صلاة المغرب، ونصح بتجديد نية الاعتكاف عد دخول المسجد لصلاة المغرب أو التراويح ويأخذ بذلك أجر الصلاة والاعتكاف.

أمين الفتوى آداب الاعتكاف شروط الاعتكاف شهر رمضان الانشغال بالصلاة

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